4 сентября
﻿
Политика

Московский политолог Минченко рассказал, почему в Алтайском крае кандидаты выходят из предвыборной гонки

Известный российский политолог Евгений Минченко дал интервью amic.ru. Он рассказал, почему в Алтайском крае произошел "кандидтопад", к чему привел конфликт в рядах местных коммунистов и что будет с регионом после выборов.

Портфель. Депутат. Госслужащий.
Портфель. Депутат. Госслужащий.
CC0

По словам Минченко, выход кандидатов из предвыборной гонки – один из технологических приемов, которые используются на выборах.

Напомним, Владислав Вакаев от "Новых людей" снялся с выборов в середине августа. После него то же самое сделала Елена Хрусталева - руководитель партии "Пенсионеров России".

В политической среде ходят слухи, что гонку может покинуть и Сергей Малинкович от "Коммунистов России".

Минченко заявил, что это грамотные ходы. Например, Хрусталева ранее была депутатом от КПРФ, но после конфликта с Прусаковой ее оттуда исключили. Летом 2023 года стало известно, что она возглавила "Партию пенсионеров".

Хрусталева оттянула на себя часть традиционных возрастных избирателей КПРФ, а после выхода из гонки перенаправила их в сторону Виктора Томенко.

Да и Вакаев поддержал действующего губернатора. За него могла бы проголосовать молодежь, однако он переориентировал своих избирателей на Томенко.

Что касается Малинковича, говорит эксперт, то его участие в выборах 2023 года - эксперимент.

"Учитывая тот факт, что комроссы имеют достаточно сильные позиции в регионе, что 12% голосов получили на прошлых выборах в краевое Заксобрание, Малинковичу сейчас нужна еще одна история успеха", - сказал Минченко.

Что касается итогов выборов, то политолог выразился так: сюрпризов не будет. По его мнению, Томенко наберет более 60% голосов в первом туре.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость