За нарушение дисциплины из алтайской фракции КПРФ исключили двух человек

В АКЗС 1 ноября приняли решение исключить из фракции КПРФ депутатов Елену Хрусталеву и Надежду Дрюпину, передает Telegram-канал «ПолитЦентр».

По словам депутата Госдумы Марии Прусаковой, решение приняли после того, как Хрусталева и Дрюпина высказались о необходимости поддержки бюджета военного времени.

«Перед тем, как пальчиком нажать на кнопку „против“, подумайте, что этим вы лишаете помощи жен и детей героев, проливающих кровь на фронте. Пора закончить политические игры. Сталина на вас нет!» — заявила Хрусталева.

Ее поддержала Надежда Дрюпина. Вскоре коллеги заявили, что Хрусталева и Дрюпина — одномандатники, которые выразили свое мнение, и оно не отражает позицию фракции КПРФ.

Елена Хрусталева — внучка легендарного руководителя Алтайского края Александра Георгиева. Он был первым секретарем Алтайского крайкома КПСС в 1961—1976 годах.

Ранее в АКЗС приняли бюджет края на 2023 год.