1 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

За нарушение дисциплины из алтайской фракции КПРФ исключили двух человек

В АКЗС 1 ноября приняли решение исключить из фракции КПРФ депутатов Елену Хрусталеву и Надежду Дрюпину, передает Telegram-канал «ПолитЦентр».

Флаги КПРФ.
Флаги КПРФ.
Анна Зайкова.

По словам депутата Госдумы Марии Прусаковой, решение приняли после того, как Хрусталева и Дрюпина высказались о необходимости поддержки бюджета военного времени.

«Перед тем, как пальчиком нажать на кнопку „против“, подумайте, что этим вы лишаете помощи жен и детей героев, проливающих кровь на фронте. Пора закончить политические игры. Сталина на вас нет!» — заявила Хрусталева.

Ее поддержала Надежда Дрюпина. Вскоре коллеги заявили, что Хрусталева и Дрюпина — одномандатники, которые выразили свое мнение, и оно не отражает позицию фракции КПРФ.

Елена Хрусталева — внучка легендарного руководителя Алтайского края Александра Георгиева. Он был первым секретарем Алтайского крайкома КПСС в 1961—1976 годах.

Ранее в АКЗС приняли бюджет края на 2023 год.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость