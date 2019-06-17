Московское представительство Алтайского края ушло «под крыло» управделами и сменило статус

Постоянное представительство Алтайского края в Москве станет государственным казенным учреждением. Его учредителем будет управделами губернатора и правительства региона. То есть постпредство потеряет свой статус самостоятельного органа исполнительной власти.

Соответствующее постановление правительства губернатор Виктор Томенко подписал 13 июня.

Что изменилось?

Согласно документу, управделами будет заниматься организационным, материально-техническим и финансовым обеспечением при взаимодействии краевого правительства с администрацией президента, федеральным кабинетом министров и администрациями других регионов. То есть эти денежные потоки пойдут через управделами, а не через постпредство.

В целом казенные учреждения практически полностью зависят от своего учредителя. Они, впрочем, могут самостоятельно выступать как заказчики товаров и услуг, участвовать в судебных заседаниях. Казенное учреждение несет финансовую ответственность перед кредиторами, но если ему денег не хватает, субсидиарную ответственность несет учредитель.

Руководителя назначает учредитель, в данном случае — управделами. Напомним, его возглавляет Андрей Степанов.

Чем занимается постпредство?

Согласно положению, постоянное представительство:

обеспечивает взаимодействие губернатора и правительства края с федеральными , региональными органами власти , юридическими и физлицами;

региональными органами власти юридическими и физлицами; помогает устанавливать экономические , культурные деловые связи края на международном и межрегиональном уровне;

культурные деловые связи края на международном и межрегиональном уровне; помогает в организации выставок края и участвует в них;

помогает членам правительства края в организации нужных встреч в Москве;

обеспечивает условия для эффективной работы губернатора , членов правительства края , находящихся в служебных командировках в Москве;

членов правительства края находящихся в служебных командировках в Москве; оказывает помощь жителям Алтайского края , оказавшимся в трудной ситуации в Москве и прочее.

Кто возглавляет представительство?

Сейчас постпредство края в Москве возглавляет Николай Борисенко.

В конце 2018 года циркулировали слухи о притязаниях на этот пост экс-сенатора от Алтайского края Михаила Щетинина.