Московское представительство Алтайского края ушло «под крыло» управделами и сменило статус

Соответствующее постановление правительства губернатор Виктор Томенко подписал 13 июня.
Что изменилось?
Согласно документу, управделами будет заниматься организационным, материально-техническим и финансовым обеспечением при взаимодействии краевого правительства с администрацией президента, федеральным кабинетом министров и администрациями других регионов. То есть эти денежные потоки пойдут через управделами, а не через постпредство.
В целом казенные учреждения практически полностью зависят от своего учредителя. Они, впрочем, могут самостоятельно выступать как заказчики товаров и услуг, участвовать в судебных заседаниях. Казенное учреждение несет финансовую ответственность перед кредиторами, но если ему денег не хватает, субсидиарную ответственность несет учредитель.
Руководителя назначает учредитель, в данном случае — управделами. Напомним, его возглавляет Андрей Степанов.
Чем занимается постпредство?
Согласно положению, постоянное представительство:
- обеспечивает взаимодействие губернатора и правительства края с федеральными, региональными органами власти, юридическими и физлицами;
- помогает устанавливать экономические, культурные деловые связи края на международном и межрегиональном уровне;
- помогает в организации выставок края и участвует в них;
- помогает членам правительства края в организации нужных встреч в Москве;
- обеспечивает условия для эффективной работы губернатора, членов правительства края, находящихся в служебных командировках в Москве;
- оказывает помощь жителям Алтайского края, оказавшимся в трудной ситуации в Москве и прочее.
Кто возглавляет представительство?
Сейчас постпредство края в Москве возглавляет Николай Борисенко.
В конце 2018 года циркулировали слухи о притязаниях на этот пост экс-сенатора от Алтайского края Михаила Щетинина.