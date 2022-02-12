«Можно пожить без телефона два раза в месяц?»: Матвиенко отчитала сенаторов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поругала сенаторов за разговоры по телефону во время пленарных заседаний палаты, пишут « Известия ».

«Телефоны берете , не знаю зачем. Можно пожить без телефона два раза в месяц, когда проходят пленарные заседания? Кто-то звонит, берете телефон, выходите разговаривать. Коллеги, у нас не проходной двор, заканчивайте заниматься броуновским движением во время пленарного заседания», — разозлилась Матвиенко.

Замечание касалось не всех. как отметила спикер, некоторые все же ответственно относятся к своим обязанностям. Но другие же позволяют демонстрировать свою недисциплинированность.

«Вы же не в МЧС работаете, чтобы срочно реагировать на звонки. Дождитесь окончания пленарного заседания и, пожалуйста, разговаривайте, с кем считаете нужным. Планируйте так свою работу, чтобы вас ничто не отвлекало в этот день», — призвала Матвиенко.

Если сенаторы не прислушаются к замечанию, то об их нарушениях доложат руководителям регионов.

«Пленарное заседание — это святое для каждого из нас. Мы должны не просто присутствовать, а активно участвовать — представлять регионы, выступать, готовиться к каждому правительственному часу, отстаивать интересы регионов, а не отбывать номер. Это не то место, где просто надо отбывать номер», — подчеркнула председатель Совфеда.

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