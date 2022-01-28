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Переломать коммунальщикам ноги обещала глава российского города

Мэр Липецка Евгения Уваркина нецензурно отчитала коммунальщиков из-за уборки снега в городе. Грожане в соцсетях поддержали мэра и одобрили ее методы вести переговоры.

Дворники.
Дворники.
altapress.ru

В беседе в «Газетой.Ru» Уваркина призналась, что ее слова привели к должному эффекту: дворы стали убирать.

«Тех, кто не гребет, а плывет, как кое-что плавает, я буду зачищать! Все до 11 часов дадите мне график работы ваших людей! И понесете за него ответственность! Я, извиняюсь, ноги вам переломаю! Дальше я готова помогать с нормативным тарифом, но только когда прекратится это ***. Бесполезно работать, дорогие мои, когда вы понижаете друг другу тарифы», — с такой речью обратилась мэр к представителям управляющих компаний из-за уборки снега в городе.

Сама Уваркина объяснила, что таким образом «жестко доводила» свою позицию до коммунальщиков.

«Конечно, в последние дни мы видим большое количество обращений от жителей по снегу во дворах. Преднамеренно выпустила у себя в Instagram пост, в комментариях попросила указывать проблемные адреса. Также провела совещание с руководителями управляющих организаций. Кроме того, два департамента вышли на обход всех дворовых территорий для объективной оценки ситуации», — сказала мэр.

По ее словам, одна из ключевых проблем города — низкое качество уборки дворовых проездов. Местные жители жалуются, что не могут ни проехать на автомобиле из-за колейности, «ни тем более пройти, особенно с детьми».

Дворник. Барнаул.
Дворник. Барнаул.
Altapress.ru.

Реакция жителей

Многие местные жители с восторгом восприняли методы убеждения Уваркиной — и поддержали ее в конфликте с коммунальщиками.

«Вот это мать, вот это наводит порядок в городе! Так и надо!», «Наша молодец. Строй их, не стесняйся!!! Нормально делает, бить ещё надо их — весь город, как горнолыжный склон», «Пригласите её на работу мэром в любой город… Люди вам спасибо скажут», «Ну иногда надо разговаривать с людьми на том языке, на котором они понимают. Так сказать, вынужденная мера», — отреагировали горожане.

Ранее общественник порассуждал о работе и зарплате дворников. А мэр Красноярска подарил «лучшему дворнику» зимние варежки с гербом города, чтобы «в этих варежках было тепло даже самой лютой зимой».

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