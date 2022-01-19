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Жизнь

«Это же днище абсолютное»: общественник порассуждал о работе и зарплате дворников

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что люди, жалующиеся на плохую работу дворников зимой, плохо представляют, насколько это тяжелая работа, за которую платят мизерные деньги, сообщает Sibnet.ru.

Дворники.
Дворники.
altapress.ru

Шкуматов отметил, что зимой работа дворником в несколько раз тяжелее, чем летом. При этом подчеркнул, что сам когда-то работал дворником

«Во-первых, к обычным обязанностям добавляется уборка снега и обработка поверхностей реагентами. Во-вторых, никто дворникам нормальную зимнюю одежду не выдает. Геморроя в разы больше, а денег зарабатываешь столько же. При этом еще постоянно докапываются до мелочей, за которые можно получить штраф», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, умные дворники увольняются перед выпадением снега и идут в таксисты или курьеры, и возвращаются, когда снег растает.

Возмущение у Шкуматова вызвали зарплаты дворников. Он отметил, что получаемые в Москве 38−40 тыс. рублей — это примерно на грани выживания.

Мэр Красноярска подарил дворнику варежки.
Мэр Красноярска подарил дворнику варежки.
instagram.com/eremin__krsk.

«Но есть и совсем удивительные истории, находящиеся за гранью моего понимания. Например, в том же Ростове-на-Дону зарплата дворника 10 тысяч рублей. Слушайте, это же днище абсолютное. Это даже меньше, чем надо потратить на еду! Кто вообще идет туда работать при таких зарплатах? <…> Это вообще как? 10 тысяч рублей стоит один поход в продуктовый магазин, а закупленных продуктов хватает на неделю, максимум полторы» — указал общественник на причину, по которой в городах плохо убирают снег.

Он также запустил опрос, чтобы выяснить, какая зарплата для дворника справедливая. Большинство (39%) высказались за «40−60 тысяч рублей».

В комментариях отметили, что россияне существуют в архаичной парадигме «всего мало, на всех не хватит, бери что дают», поэтому выступления за достойные условия труда воспринимаются отрицательно.

Ранее мэр Красноярска подарил «лучшему дворнику» зимние варежки с гербом города, чтобы «в этих варежках было тепло даже самой лютой зимой».

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