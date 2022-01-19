«Это же днище абсолютное»: общественник порассуждал о работе и зарплате дворников

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что люди, жалующиеся на плохую работу дворников зимой, плохо представляют, насколько это тяжелая работа, за которую платят мизерные деньги, сообщает Sibnet.ru .

Шкуматов отметил, что зимой работа дворником в несколько раз тяжелее, чем летом. При этом подчеркнул, что сам когда-то работал дворником

«Во-первых, к обычным обязанностям добавляется уборка снега и обработка поверхностей реагентами. Во-вторых, никто дворникам нормальную зимнюю одежду не выдает. Геморроя в разы больше, а денег зарабатываешь столько же. При этом еще постоянно докапываются до мелочей, за которые можно получить штраф», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, умные дворники увольняются перед выпадением снега и идут в таксисты или курьеры, и возвращаются, когда снег растает.

Возмущение у Шкуматова вызвали зарплаты дворников. Он отметил, что получаемые в Москве 38−40 тыс. рублей — это примерно на грани выживания.

Мэр Красноярска подарил дворнику варежки. instagram.com/eremin__krsk.

«Но есть и совсем удивительные истории, находящиеся за гранью моего понимания. Например, в том же Ростове-на-Дону зарплата дворника 10 тысяч рублей. Слушайте, это же днище абсолютное. Это даже меньше, чем надо потратить на еду! Кто вообще идет туда работать при таких зарплатах? <…> Это вообще как? 10 тысяч рублей стоит один поход в продуктовый магазин, а закупленных продуктов хватает на неделю, максимум полторы» — указал общественник на причину, по которой в городах плохо убирают снег.

Он также запустил опрос, чтобы выяснить, какая зарплата для дворника справедливая. Большинство (39%) высказались за «40−60 тысяч рублей».

В комментариях отметили, что россияне существуют в архаичной парадигме «всего мало, на всех не хватит, бери что дают», поэтому выступления за достойные условия труда воспринимаются отрицательно.

Ранее мэр Красноярска подарил «лучшему дворнику» зимние варежки с гербом города, чтобы «в этих варежках было тепло даже самой лютой зимой».