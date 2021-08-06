В Барнауле с каждым годом становится сложнее выбирать лучших дворника и сантехника

В Барнауле подвели итоги конкурса на звания «Лучший дворник» и «Лучший слесарь-сантехник», сообщили в мэрии города.

В состав конкурсной комиссии вошли представители горкома по ЖКХ и члены барнаульской Общественной палаты.

Эксперты оценили санитарное состояние, благоустройство, озеленение и содержание общего имущества на объектах, где работают конкурсанты.

«С каждым годом становится все сложнее выбрать победителей. Все участники большие профессионалы», — отметил начальник отдела коммунальных предприятий и услуг комитета ЖКХ Владимир Баев.

Лучшим дворником признали Дениса Ракова, работающего в «ЖЭУ-21». Второе и третье место присвоили работникам из «УК Поток» и «Жилищной компании».

Лучшим слесарем-сантехником стал Станислав Афанасов из «УК Поток». Чуть не дотянули коллеги из «Коммунальной Инициативы» и «Жилищно-эксплуатационного участка — 12».

О наградах не сообщили. Кстати, ранее мэр Красноярска «лучшему дворнику» подарил зимние варежки с гербом города.