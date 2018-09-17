«Мракобесие»: Суриков в пух и прах разнёс работу Карлина в Алтайском крае

Экс-посол России в Беларуси и бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков дал интервью телерадиокомпании «Алтай», в котором неодобрительно отзывался о результатах работы в регионе Александра Карлина и даже крутил пальцем у виска. «Край многое потерял», в нем сложился «дух затхлости и мракобесия», и переломить его Виктору Томенко будет очень сложно, считает Суриков.

Суриков вернулся в Алтайский край 8 сентября. За ходом предвыборной кампании он следил. «Народ устал от действующей исполнительной власти, сильно. Антирейтинг власти был невероятный, на 83 месте из 85 по рейтингу находилась власть в Алтайском крае. Мы это отслеживали и понимали, что выборы для нового человека будут нелегкими», — рассказал экс-посол.

По его мнению, Виктору Томенко нужно сосредоточиться на «преодолении духа затхлости в экономике, духа мракобесия по отношению к людям, когда человек не имеет права на свою точку зрения». Многих людей в правительстве нужно заменить, считает Суриков: «Возможно, многие уже не способны на инициативную работу, а способны только в рот смотреть и слушать, что дядя, начальник скажет».

Также новому губернатору нужно думать над развитием региона, поскольку край, говорит экс-посол, находится «в плачевном состоянии». Вину за упадок в промышленности и передел этого рынка, а также за то, что регион считается одним из самых бедных в России, Суриков возложил на правительство Александра Карлина.

Экономическую и инвестиционную политику Карлина политик назвал «провальной» за его заявления о «снижении дотаций до нуля» и отказ брать в долг. Идею бывшего губернатора развивать Алтайский край как туристический регион Суриков раскритиковал в пух и прах. «Туристов привлечь в Алтайский край невозможно. По мелочи — в Белокурихе. Но это не столько отдых, сколько лечение», — заявил экс-посол.

При этом в ряде отраслей Суриков заметил развитие и даже «перебор». Например, в торговле. По его данным, в годы СССР край был третьим в стране по производству молока и выпускал 30 тыс. тонн сыров. А сейчас, по сведениям посла, коров в регионе стало в 10 раз меньше, а сыра производят 45 тыс. тонн. «Из чего?», — задал риторический вопрос Суриков.

Во время интервью экс-посол намекнул, что готов помочь новым властям региона возобновить сотрудничество с белорусскими компаниями, например, с промышленным холдингом «Амкодор».

«Стоит вопрос создания на территории России тракторного завода с глубокой локализацией. На месте тракторного завода „Алттрак“ как Сталинградская битва. Я посмотрел — это жуть для меня. Я готов помочь, может, составить разговор, и полноформатный тракторный завод посадить», — заявил Суриков.

Александру Сурикову в августе исполнилось 78 лет. Администрацию Алтайского края он возглавлял в 1996—2004 годах. На выборах-2004 проиграл Михаилу Евдокимову. В 2006 году его назначили послом России в Белоруссии. В соседней республике экс-губернатор проработал 12 лет.