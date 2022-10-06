Музыкальный продюсер обрушился на депутата Госдумы из-за Пугачевой

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Абзац» призвал лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки за недавние заявления в адрес россиян.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".

Алла Пугачева остается народной артисткой СССР вне зависимости от своих взглядов, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, пишет НСН.

Он объяснил, почему не согласен с парламентарием.

«Не Милонов давал ей это звание, и не ему его забирать. Алла Борисовна остается народной артисткой Советского Союза, никто не имеет права у нее отнять это высокое звание. Она его выстрадала, она его заработала, оставьте ее в покое», — сказал Пригожин.

Продюсер уверен — такие предложения попросту разваливают общество. И посоветовал депутату заниматься своими прямыми обязанностями.

«Больше в стране проблем нет, как отбирать дом или еще что-то», — возмутился Пригожин.

Между тем депутат Госдумы Елена Драпеко объяснила, что в России просто не существует процедуры лишения человека звания народного артиста.

Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии. Народная артистка СССР.

Ранее Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала в соцсети пост, посвященный хейтерам.

«Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами», — написала артистка.

В конце сентября Пугачева вместе с детьми покинула Россию и уехала в Израиль. Обратный билет она не взяла.

Напомним, недавно Максима Галкина* признали в России иностранным агентом. Алла Пугачева в ответ на это попросила Минюст тоже попросила для себя такой участи, вслед за мужем.

*внесен в реестр физлиц-иноагентов