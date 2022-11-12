12 ноября
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Политика

Музыкальный продюсер выcказался о вернувшемся в Россию Валерии Меладзе

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выказался о вернувшемся в Россию певце Валерии Меладзе, сообщает «Пятый канал».

Концерт. Микрофон
Концерт. Микрофон

Оно попросил оставить в покое артистов, которые приехали домой и хотят продолжать работать. Тем более, что Меладзе — гражданин России. И не нужно препятствовать им строить карьеру дальше.

Артисты, которые действительно против своей страны, не возвращаются в Россию, уверен Пригожин, пишет «Мослента».

Ранее музыкальный продюсер обрушился на депутата Госдумы из-за Пугачевой.

«Не Милонов давал ей это звание, и не ему его забирать. Алла Борисовна остается народной артисткой Советского Союза, никто не имеет права у нее отнять это высокое звание. Она его выстрадала, она его заработала, оставьте ее в покое», — сказал Пригожин.

Продюсер уверен — такие предложения попросту разваливают общество. И посоветовал депутату заниматься своими прямыми обязанностями.

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