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Политика

"Мясник" и "Генерал 200". Чем известен новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ. Им стал Александр Сырский, который до этого командовал сухопутными войсками. Подробнее о новом главкоме расскажет altapress.ru.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Биография

Александр Станиславович Сырский родился 26 июля 1965 года во Владимирской области. В 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1980-х переехал на Украину.

Службу начал в 1986 году командиром мотострелкового взвода.

В 2013 году занимал должность первого замначальника Главного командного центра ВСУ и курировал сотрудничество с НАТО.

После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году назначен заместителем командующего Антитеррористической операцией.

В 2019 году недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского командующим сухопутными войсками.

Чем известен

В СМИ отмечают, что фигура Сырского не особенно популярна среди солдат. Подчиненные дали ему «говорящие» прозвища: «Генерал 200» и «Бахмутский мясник».

В 2022 году Александр Сырский командовал группировками, пытавшимися удержать Соледар и Артемовск (Бахмут), где ВСУ лишились своих наиболее боеспособных подразделений.

Имя Сырского в качестве кандидата на пост главкома ВСУ стало мелькать в СМИ после провала херсонского контрнаступления.

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