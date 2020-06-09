На Алтае депутатский банкет закончился уголовным делом

В Республике Алтай возбудили уголовное дело по статье «присвоение или растрата» после того, как районные власти отметили корпоратив за бюджетные деньги. Об этом пишут «Новости Горного Алтая».

В следком обратился житель Чемальского района Владимир Бедарев. Следователи будут выяснять, на каком основании представители власти веселились в ноябре 2018 года за счет бюджета.

Как утверждают источники, в кафе «Чемальское подворье» тогда отмечалось избрание Людмилы Ящемской председателем райсовета.

В этом же кафе проводили новогодний корпоратив, в ходе которого уже бывший заместитель председателя райсовета Юрий Корнеев совершил нападение на двух сотрудниц заведения и подростка.

То уголовное дело закрыли за примирением сторон, отмечает издание.

Ранее Владимир Бедарев выступил с открытым письмом к депутатам райсовета. Он призывал их освободить от должности председателя райсовета Людмилу Ящемскую, а от должности ее заместителя — Юрия Корнеева.

Последнего решением депутатов уже отправили в отставку.

«Судя по всему, в отместку он решил „испортить жизнь“ своему бывшему руководителю и направил в правоохранительные органы заявление о преступлении», — пишет источник.

Речь идет о том, что в начале 2010-х годов должностные лица администрации Чемальского района (в частности, Ящемская) совершили действия, в результате которых Российская Федерации утратила право собственности на лесной участок кадастровой стоимостью более 29 млн рублей.

«В дальнейшем данный участок был разделен, часть вновь образованных участков якобы были проданы. По заявлению Корнеева в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку», — сообщает издание.

Как ранее писал altapress.ru, Юрия Корнеева осудили за распространение заведомо недостоверной информации о коронавирусе.