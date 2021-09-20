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Политика

На алтайских округах побеждают действующие депутаты-единороссы и коммунистка

В Алтайском крае в трех одномандатных округах из четырех лидируют кандидаты от «Единой России».

Выборы-2021.
Выборы-2021.
Анна Зайкова/altapress.ru.

По Рубцовскому округу лучший результат у лидера алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой — 27,25%. В остальных трех округах побеждают действующие депутаты Госдумы от «Единой России».

Рубцовский округ:

  • Мария Прусакова (КПРФ) — 27,25%,
  • Сергей Струченко («Единая Россия») — 22,25%,
  • Людмила Суслова («Справедливая Россия — За правду») — 8,91%.

Барнаульский округ:

  • Даниил Бессарабов («Единая Россия») — 37,56%,
  • Андрей Кривов (КПРФ) — 19,04%,
  • Виталий Зырянов («Коммунисты России») — 10,78%.

Бийский округ:

  • Александр Прокопьев («Единая Россия») — 31,6%,
  • Антон Арцибашев (КПРФ) — 24,44%,
  • Олег Боронин («Справедливая Россия — За правду») — 11,91%.

Славгородский округ:

  • Иван Лоор («Единая Россия») — 38,99%,
  • Анна Левашова (КПРФ) — 20,31%,
  • Александр Терентьев («Справедливая Россия — За правду») — 10,72%.

Напомним, результаты незначительно изменятся после обработки 100% бюллетеней. Предварительную информацию по итогам получили после обработки 86% голосов.

Примечательно, что на Барнаульском округе третье место занимает представитель «Коммунистов России». Скорее всего, эта партия зайдет в АКЗС и станет пятой.

Ранее altapress.ru рассказал, почему в АКЗС появится новая фракция и при чем здесь «эффект новичка».

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