На алтайских округах побеждают действующие депутаты-единороссы и коммунистка

В Алтайском крае в трех одномандатных округах из четырех лидируют кандидаты от «Единой России».

По Рубцовскому округу лучший результат у лидера алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой — 27,25%. В остальных трех округах побеждают действующие депутаты Госдумы от «Единой России».

Рубцовский округ:

Мария Прусакова ( КПРФ) — 27,25%,

КПРФ) — 27,25%, Сергей Струченко ( «Единая Россия») — 22,25%,

«Единая Россия») — 22,25%, Людмила Суслова ( «Справедливая Россия — За правду») — 8,91%.

Барнаульский округ:

Даниил Бессарабов ( «Единая Россия») — 37,56%,

«Единая Россия») — 37,56%, Андрей Кривов ( КПРФ) — 19,04%,

КПРФ) — 19,04%, Виталий Зырянов ( «Коммунисты России») — 10,78%.

Бийский округ:

Александр Прокопьев ( «Единая Россия») — 31,6%,

«Единая Россия») — 31,6%, Антон Арцибашев ( КПРФ) — 24,44%,

КПРФ) — 24,44%, Олег Боронин ( «Справедливая Россия — За правду») — 11,91%.

Славгородский округ:

Иван Лоор ( «Единая Россия») — 38,99%,

«Единая Россия») — 38,99%, Анна Левашова ( КПРФ) — 20,31%,

КПРФ) — 20,31%, Александр Терентьев ( «Справедливая Россия — За правду») — 10,72%.

Напомним, результаты незначительно изменятся после обработки 100% бюллетеней. Предварительную информацию по итогам получили после обработки 86% голосов.

Примечательно, что на Барнаульском округе третье место занимает представитель «Коммунистов России». Скорее всего, эта партия зайдет в АКЗС и станет пятой.

Ранее altapress.ru рассказал, почему в АКЗС появится новая фракция и при чем здесь «эффект новичка».