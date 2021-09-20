На алтайских округах побеждают действующие депутаты-единороссы и коммунистка

По Рубцовскому округу лучший результат у лидера алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой — 27,25%. В остальных трех округах побеждают действующие депутаты Госдумы от «Единой России».
Рубцовский округ:
- Мария Прусакова (КПРФ) — 27,25%,
- Сергей Струченко («Единая Россия») — 22,25%,
- Людмила Суслова («Справедливая Россия — За правду») — 8,91%.
Барнаульский округ:
- Даниил Бессарабов («Единая Россия») — 37,56%,
- Андрей Кривов (КПРФ) — 19,04%,
- Виталий Зырянов («Коммунисты России») — 10,78%.
Бийский округ:
- Александр Прокопьев («Единая Россия») — 31,6%,
- Антон Арцибашев (КПРФ) — 24,44%,
- Олег Боронин («Справедливая Россия — За правду») — 11,91%.
Славгородский округ:
- Иван Лоор («Единая Россия») — 38,99%,
- Анна Левашова (КПРФ) — 20,31%,
- Александр Терентьев («Справедливая Россия — За правду») — 10,72%.
Напомним, результаты незначительно изменятся после обработки 100% бюллетеней. Предварительную информацию по итогам получили после обработки 86% голосов.
Примечательно, что на Барнаульском округе третье место занимает представитель «Коммунистов России». Скорее всего, эта партия зайдет в АКЗС и станет пятой.
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