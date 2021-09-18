На безопасность во время встречи Байдена и Путина потратили 5,176 млн. франков

Глава пресс-службы руководства Женевы рассказал, что правительство региона завершает подсчет стоимости встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая может превысить $10 млн, сообщает РИА Новости .

На безопасность во время встречи Байдена и Путина было потрачено 5,176 млн. франков. Более 222 тыс. франков ушло на протокольные службы, 518 тыс. — компенсация работы организаций во время саммита.

Часть трат возьмет на себя Федеральный департамент по иностранным делам Швейцарии, пишет Газета.Ru.

Они выплатят 3 млн. франков за перевозку и кейтеринг для журналистов, присутствующих на встрече президентов.

Подарки

Путин подарил Байдену письменный набор «Москва» с хохломской росписью. Байден подарил Путину хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы.

Место встречи

Переговоры прошли в Женеве в парке Ла Гранж 16 июня.