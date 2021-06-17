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Политика

Саммит «хохлома-бизон»: в Кремле оценили переговоры Путина и Байдена и рассказали о подарках

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли приблизительно так, как и ожидала российская сторона, сообщает РИА Новости. СМИ также сообщили о подарках, которыми обменялись российский и американский лидеры.

Женевское озеро, Швейцария.
Женевское озеро, Швейцария.
altapress.ru

«Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения», — поделился мнением пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков сказал, что поводов для исключения США из российского списка «недружественных» стран, куда входит и Чехия, пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Ранее Путин оценил переговоры как хорошие, пишет «Росбалт».

«Общая оценка: я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе», — уточнил российский лидер.

Подарки

Путин подарил Байдену письменный набор «Москва» с хохломской росписью, сообщил ТАСС со ссылкой на Пескова. Байден подарил Путину хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы.

Место встречи

Переговоры прошли в Женеве в парке Ла Гранж 16 июня.

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