На «борту № 1» Путин вспомнил, как у него возникла идея проведения военно-морского парада

В разговоре с главой военного ведомства российский лидер вспомнил, как несколько лет назад возникла идея этого парада.

«Я летел в самолете, читал, я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил. И после этого началась подготовка главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях. И действительно, это становится, точнее, уже стало очень хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны», — сообщил Путин.