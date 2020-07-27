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Политика

На «борту № 1» Путин вспомнил, как у него возникла идея проведения военно-морского парада

Накануне президент РФ Владимир Путин провел на «борту № 1» рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после парада ВМФ.

Владимир Путин и Сергей Шойгу на "борту №1".
Владимир Путин и Сергей Шойгу на "борту №1".
kremlin.ru

«Передайте, пожалуйста, слова благодарности всему личному составу, всем, кто принимал участие в подготовке этого большого, масштабного и важного мероприятия», — цитирует пресс-служба Кремля президента РФ Владимира Путина.

В разговоре с главой военного ведомства российский лидер вспомнил, как несколько лет назад возникла идея этого парада.

«Я летел в самолете, читал, я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил. И после этого началась подготовка главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях. И действительно, это становится, точнее, уже стало очень хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны», — сообщил Путин.

Главный военно-морской парад.
Главный военно-морской парад.
kremlin.ru

26 июля в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад. В нем приняли участие свыше четырех тысяч военнослужащих, полсотни кораблей и судов.

Парад принимал президент России. Владимир Путин заранее прибыл в Кронштадт и осмотрел корабли.

26 июля Российский флот отметил 324-ю годовщину со дня образования.

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