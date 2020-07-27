На «борту № 1» Путин вспомнил, как у него возникла идея проведения военно-морского парада

«Передайте, пожалуйста, слова благодарности всему личному составу, всем, кто принимал участие в подготовке этого большого, масштабного и важного мероприятия», — цитирует пресс-служба Кремля президента РФ Владимира Путина.
В разговоре с главой военного ведомства российский лидер вспомнил, как несколько лет назад возникла идея этого парада.
«Я летел в самолете, читал, я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил. И после этого началась подготовка главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях. И действительно, это становится, точнее, уже стало очень хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны», — сообщил Путин.
26 июля в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад. В нем приняли участие свыше четырех тысяч военнослужащих, полсотни кораблей и судов.
Парад принимал президент России. Владимир Путин заранее прибыл в Кронштадт и осмотрел корабли.
26 июля Российский флот отметил 324-ю годовщину со дня образования.