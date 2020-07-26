Полсотни роскошных кораблей. Как прошел Главный военно-морской парад России

В параде в Кронштадте приняли участие корабли и подводные лодки, среди которых «Вице-адмирал Кулаков», «Минск» и «Петр Моргунов», «Королев», корвет «Стойкий», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», патрульный корабль «Василий Быков».
Парад принимал президент России. Владимир Путин заранее прибыл в Кронштадт и осмотрел корабли.
26 июля Российский флот отмечает 324-ю годовщину со дня образования.
Ранее стало известно, что парад кораблей на Телецком озере перенесли из-за пандемии.