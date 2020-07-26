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Жизнь

Полсотни роскошных кораблей. Как прошел Главный военно-морской парад России

26 июля в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад. В нем приняли участие свыше четырех тысяч военнослужащих, полсотни кораблей и судов. Фотографии парада опубликованы на сайте kremlin.ru.

Главный военно-морской парад.
Главный военно-морской парад.
kremlin.ru

В параде в Кронштадте приняли участие корабли и подводные лодки, среди которых «Вице-адмирал Кулаков», «Минск» и «Петр Моргунов», «Королев», корвет «Стойкий», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», патрульный корабль «Василий Быков».

Парад принимал президент России. Владимир Путин заранее прибыл в Кронштадт и осмотрел корабли.

26 июля Российский флот отмечает 324-ю годовщину со дня образования.

Ранее стало известно, что парад кораблей на Телецком озере перенесли из-за пандемии.

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