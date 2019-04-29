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Политика

На российском канале покажут шоу «Магия» с Владимиром Зеленским

Телекомпания НТВ в начале мая запускает шоу «Магия» с ведущим — избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
www.facebook.com/ze2019official

Это шоу 2012 года производства «ВайТ Медиа». Ранее на российском телевидении не выходило. Ведет шоу также Татьяна Лазарева.

Ранее на сайте НТВ появился анонс ток-шоу «Магия».

«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах! Новое шоу „Магия“ и его ведущий — всенародно признанный президент Украины Владимир Зеленский! Премьера — с 3 мая на НТВ», — отмечено в анонсе.

Участниками шоу станут звезды, которые под руководством профессионалов изучат тонкости мастерства иллюзиониста, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что Зеленский впервые после победы обратился к Путину. В своем посте в Facebook он прокомментировал решение Путина об упрощенной системе получения российских паспортов для украинцев.

Владимир Зеленский написал, что не советовал бы российским властям «зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ». По его мнению, этой возможностью воспользуются или те, кто решит заработать, или те, кто захочет скрыться от уголовного преследования.

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