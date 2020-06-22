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23 июня
Политика

На фоне обысков в офисах алтайские чиновники заявили об ужесточении контроля за лесом

22 июня минприроды края выпустило релиз, из которого следует: к нарушителям правил использования леса, в том числе арендаторам, будут применять более жесткие меры. Напомним, в этот же день правоохранительные органы проводили в этом ведомстве обыски, связанные с уголовным делом о незаконной рубке лесных насаждений.

Семинар о восстановлении леса после сплошных рубок.
Семинар о восстановлении леса после сплошных рубок.
altaipriroda.ru

Минприроды края провело выездной семинар-совещание в Тягунском лесничестве 19 июня, рассказали в ведомстве. Тема — восстановление леса после сплошных рубок.

Заслушав всех начальников отделов, в ведомстве пришли к выводу о необходимости ужесточения мер ответственности при использовании леса.

Итак, вот какие решения приняты.

  1. Ужесточить контроль за качеством разработки лесосек при проведении сплошных рубок и выполнении очистки лесосек от порубочных остатков.
  2. При выявлении нарушений «Правил заготовки древесины», «Правил санитарной безопасности в лесах» и «Правил лесовосстановления» привлекать к административной ответственности лиц, использующих леса.
  3. В случае неоднократности нарушений в части воспроизводства лесов принимать меры о расторжении договоров аренды лесных участков.
  4. В целях недопущения экологического ущерба принять исчерпывающие меры по выполнению действующего лесного законодательства.
  5. Провести работу с лесоустроителями в целях перепроектирования сплошных рубок в выборочные.
Семинар о восстановлении леса после сплошных рубок.
Семинар о восстановлении леса после сплошных рубок.
altaipriroda.ru

Напомним, утро 22 июня в управлении лесами Алтайского края началось с обысков. В дальнейшем следователи сообщили, что, по их версии, должностные лица незаконно организовали рубку в защитных лесах для прокладки противопожарного разрыва, чем нанесли ущерб государству в размере более 950 тыс. рублей.

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