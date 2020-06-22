Обыски в управлении лесами Алтая проводят в отношении «одного из высших должностых лиц»

В лесном ведомстве работают сотрудники региональной ФСБ. Эту информацию подтвердили altapress.ru в ведомстве.
«Обыски проводятся в рамках статьи № 286 „Превышение должностных полномочий“», — рассказали в УФСБ по Алтайскому краю.
Уголовное дело возбудил алтайский СК. В ближайшее время ведомство опубликует расширенную информацию с пояснениями.
Источники altapress.ru сообщили, что обыски в управлении лесами проводят «по делу одного из высших должностых лиц».
Таким образом, в центре очередного скандала может оказаться высокопоставленный работник. Это подверждает ранее заявленную теорию о том, что в Алтайском крае каждый месяц должны задерживать крупного чиновника.