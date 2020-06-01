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Политика

В Алтайском крае за взятки задерживают по чиновнику в месяц

В марте, апреле и мае в Алтайском крае по подозрению во взяточничестве задержали трех крупных чиновников. На хронологию обратил внимание депутат АКЗС Иван Мордовин в своем Telegram-канале.

Задержание мэра Славгорода Сергея Горбунова.
Задержание мэра Славгорода Сергея Горбунова.
Telegram-канал "Красное солнце Алтая" / https://t.me/redaltaya

16 марта силовики задержали замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина. Согласно версии следствия, в 2019 году в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором «Барнаулкапстрой», чиновник получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей.

16 апреля возбудили уголовное дело в отношении Андрея Голубцова, экс-заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей от директора одной из компаний, специализирующейся на строительстве коммунальных сетей.

29 мая во время получения взятки в размере более 2 млн рублей задержали главу Славгорода Сергея Горбунова.

По данным следствия, эта сумма должна была обеспечить одной из компаний договоры на поставку угля для МУП «Теплосбыт» в обход порядка процедуры закупки.

«Сегодня борьба с коррупцией воспринимается как ответ на самый острый запрос общества — запрос на справедливость. Корыстная связь чиновников с бизнесом вызывает обоснованное возмущение жителей небогатого Алтайского края. Уверен, что последовательная и результативная работа региональных силовиков будет продолжена», — прокомментировал Мордовин

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