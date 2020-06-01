В Алтайском крае за взятки задерживают по чиновнику в месяц

В марте, апреле и мае в Алтайском крае по подозрению во взяточничестве задержали трех крупных чиновников. На хронологию обратил внимание депутат АКЗС Иван Мордовин в своем Telegram-канале .

16 марта силовики задержали замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина. Согласно версии следствия, в 2019 году в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором «Барнаулкапстрой», чиновник получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей.

16 апреля возбудили уголовное дело в отношении Андрея Голубцова, экс-заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей от директора одной из компаний, специализирующейся на строительстве коммунальных сетей.

29 мая во время получения взятки в размере более 2 млн рублей задержали главу Славгорода Сергея Горбунова.

По данным следствия, эта сумма должна была обеспечить одной из компаний договоры на поставку угля для МУП «Теплосбыт» в обход порядка процедуры закупки.