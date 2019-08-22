На глубине: в сети появилось фото немецкой подводной лодки, потопленной в 1942 году

Субмарина лежит на дне Мексиканского залива на глубине полутора километров.
See inside a Nazi-era U-boat found off the Texas coast https://t.co/JgXxQh3YhF— Houston Chronicle (@HoustonChron) 20 августа 2019 г.
В заливе в 1942 и 1943 годах действовало более 20 немецких подводных лодок. Их основная задача заключалась в том, чтобы топить суда из Техаса и Луизианы, поставляющие нефть и военную технику на европейский фронт, пишут «Аргументы и факты».
По данным Исторической комиссии Техаса, немецкие подлодки потопили у американского побережья 56 судов.
Ранее у берегов Алеутских островов нашли нос подлодки USS Grunion, которая пропала во время Второй мировой войны, пишет mail.ru.
Исчезнувшая французская субмарина
А в 45 км от французского Тулона на глубине 2370 метров в Средиземном море нашли подводную лодку Minerve («Минерва»), которая исчезла в январе 1968 года, сообщает Минобороны Франции. На корпусе подлодки заметили первые буквы названия MIN.
Точные обстоятельства случившегося с Minerve не обнародованы.
Версии затопления
По одной версии, возникли технические проблемы с рулем управления, по другой — подводная лодка столкнулась с другой субмариной, сообщает «Росбалт».
Также могли произойти взрыв торпеды или сбой в системе подачи кислорода.
Поиски
Французские власти дважды пытались найти «Минерву» — в 1968 и 1969 годах. Но так и не смогли обнаружить ее обломки.
Спустя 50 лет после того, как подлодка затонула, родственники моряков, погибших на «Минерве», попросили власти начать новые поиски, пишет «Медуза».
Поиски «Минервы» возобновили в феврале 2019 года. В них участвовали Военно-морские силы Франции и океанографический институт Ifremer.