На глубине: в сети появилось фото немецкой подводной лодки, потопленной в 1942 году

Фото немецкой подводной лодки U-166, потопленной войсками США в Мексиканском заливе в июле 1942 года, опубликовала газета Houston Chronicle.

Субмарина лежит на дне Мексиканского залива на глубине полутора километров.

See inside a Nazi-era U-boat found off the Texas coast https://t.co/JgXxQh3YhF — Houston Chronicle (@HoustonChron) 20 августа 2019 г.

В заливе в 1942 и 1943 годах действовало более 20 немецких подводных лодок. Их основная задача заключалась в том, чтобы топить суда из Техаса и Луизианы, поставляющие нефть и военную технику на европейский фронт, пишут « ».

По данным Исторической комиссии Техаса, немецкие подлодки потопили у американского побережья 56 судов.

Ранее у берегов Алеутских островов нашли нос подлодки USS Grunion, которая пропала во время Второй мировой войны, пишет mail.ru.

Исчезнувшая французская субмарина

А в 45 км от французского Тулона на глубине 2370 метров в Средиземном море нашли подводную лодку Minerve («Минерва»), которая исчезла в январе 1968 года, сообщает Минобороны Франции. На корпусе подлодки заметили первые буквы названия MIN.

Точные обстоятельства случившегося с Minerve не обнародованы.

Версии затопления

По одной версии, возникли технические проблемы с рулем управления, по другой — подводная лодка столкнулась с другой субмариной, сообщает «Росбалт».

Также могли произойти взрыв торпеды или сбой в системе подачи кислорода.

Поиски

Французские власти дважды пытались найти «Минерву» — в 1968 и 1969 годах. Но так и не смогли обнаружить ее обломки.

Спустя 50 лет после того, как подлодка затонула, родственники моряков, погибших на «Минерве», попросили власти начать новые поиски, пишет «Медуза».

Поиски «Минервы» возобновили в феврале 2019 года. В них участвовали Военно-морские силы Франции и океанографический институт Ifremer.