Спустя 50 лет нашли исчезнувшую при странных обстоятельствах французскую подводную лодку

Обнаружить субмарину смогли моряки судна, принадлежащего американской частной компании.
В момент затопления на борту субмарины находились 52 человека.
Точные обстоятельства случившегося с Minerve не обнародованы.
Версии затопления
По одной версии, возникли технические проблемы с рулем управления, по другой — подводная лодка столкнулась с другой субмариной, сообщает «Росбалт».
Также могли произойти взрыв торпеды или сбой в системе подачи кислорода.
Поиски
Французские власти дважды пытались найти «Минерву» — в 1968 и 1969 годах. Но так и не смогли обнаружить ее обломки.
Спустя 50 лет после того, как подлодка затонула, родственники моряков, погибших на «Минерве», попросили власти начать новые поиски, пишет «Медуза».
Поиски «Минервы» возобновили в феврале 2019 года. В них участвовали Военно-морские силы Франции и океанографический институт Ifremer.
16 июля к ним присоединилась частная американская компания Ocean Infinity — в 2018 году ее судно «Сибед констрактор» нашло аргентинскую подлодку «Сан-Хуан».
Это же судно с помощью подводных беспилотников обнаружило «Минерву».
Траурные мероприятия
Для родственников погибших моряков организуют траурные мероприятия на месте, где обнаружили подводную лодку.
Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb— Florence Parly (@florence_parly) 22 июля 2019 г.