Спустя 50 лет нашли исчезнувшую при странных обстоятельствах французскую подводную лодку

В 45 км от французского Тулона на глубине 2370 метров в Средиземном море нашли подводную лодку Minerve («Минерва»), которая исчезла в январе 1968 года, сообщает Минобороны Франции. На корпусе подлодки заметили первые буквы названия MIN.

Обнаружить субмарину смогли моряки судна, принадлежащего американской частной компании.

В момент затопления на борту субмарины находились 52 человека.

Точные обстоятельства случившегося с Minerve не обнародованы.

Версии затопления

По одной версии, возникли технические проблемы с рулем управления, по другой — подводная лодка столкнулась с другой субмариной, сообщает «Росбалт».

Также могли произойти взрыв торпеды или сбой в системе подачи кислорода.

Поиски

Французские власти дважды пытались найти «Минерву» — в 1968 и 1969 годах. Но так и не смогли обнаружить ее обломки.

Спустя 50 лет после того, как подлодка затонула, родственники моряков, погибших на «Минерве», попросили власти начать новые поиски, пишет «Медуза».

Поиски «Минервы» возобновили в феврале 2019 года. В них участвовали Военно-морские силы Франции и океанографический институт Ifremer.

16 июля к ним присоединилась частная американская компания Ocean Infinity — в 2018 году ее судно «Сибед констрактор» нашло аргентинскую подлодку «Сан-Хуан».

Это же судно с помощью подводных беспилотников обнаружило «Минерву».

Траурные мероприятия

Для родственников погибших моряков организуют траурные мероприятия на месте, где обнаружили подводную лодку.