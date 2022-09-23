23 сентября
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Политика

На границе с Казахстаном возникли заторы

Из-за количества выезжающих из России людей на государственной границе образовался затор, сообщила пограничная служба Республики Казахстан.

Двусторонний автомобильный пропускной пункт. Граница с Казахстаном.
Двусторонний автомобильный пропускной пункт. Граница с Казахстаном.
yandex.ru/maps/org

В республике работают 30 автомобильных пунктов пропуска. Большинство — в штатном режиме.

Однако на четырех образовались заторы.

Пограничники взяли на особый контроль сложившуюся ситуацию, указывает Газета.Ru.

Главе Ростуризма Зарине Догузовой, по ее словам, поступают многочисленные вопросы — можно ли отправляться, в частности, в Казахстан во время частичной мобилизации.

«Если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», — сообщила глава Ростуризма в своем Telegram-канале.

И посоветовала обратиться в военкомат, к которому приписаны, за уточнениями.

Между тем ограниченно годные тоже подлежат частичной мобилизации, заявил военком в Сибири.

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