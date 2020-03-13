56 на 6: как алтайские депутаты почти единогласно одобрили поправки в Конституцию

12 марта в Алтайском заксобрании прошла внеочередная сессия: депутатам предстояло высказаться относительно предлагаемых поправок в Конституцию. За 40 минут они все обсудили и практически единогласно проголосовали «за». Как и ожидалось, воздержались только коммунисты. Лидер КПРФ Мария Прусакова на эмоциях назвала вносимые изменения банальными и предложила добавить в Конституцию, что дважды два — четыре. Обо всем, что происходило во время сессии и вне ее, читайте в репортаже altapress.ru.

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию

Котята , митинг и короновирус

В день внеочередной сессии АКЗС не обошлось без одиночного пикета. В отличие от Москвы, где последнее время стало модным выходить на улицы и заявлять свой протест, барнаульские активисты решили сказать поправкам в Конституцию свое веское «да».

Мужчина с плакатом был явно подготовлен — в теплом пуховике и меховых унтах. На вопрос, откуда он, только что-то пробубнил под нос. Когда же разговор зашел об обнулении сроков президентства Владимира Путина, как-то воодушевился.

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию Анна Зайкова

«И пусть дальше правит. Разве есть кто лучше? Или вы хотите, чтоб у нас был такой же бардак, как на Украине», — заявил митингующий.

Спорить мы с ним не решились, разговор на этом закончился.

За полчаса до назначенной сессии в зале заседаний почти никого не было, от силы два-три человека. Одним из первых пришел директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев как всегда с цветущим видом.

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию Анна Зайкова

Коллеги жали ему руки и с поздравляли с очередным пополнением: 8 марта, в день рождения самого Писарева, семейство камышовых котов принесло пополнение. Директор зоопарка, сам как довольный чеширский кот, с радостью принимал поздравления.

С котят обсуждение в кулуарах плавно перетекли к короновирусу. У депутатов, потемневший цвет кожи которых выдавал недавний отпуск, все спрашивали, не чихают ли они. Больше всех вопросов почему-то возникло к справедливороссу Александру Молотову. Тот, видимо, совсем недавно вернулся с отдыха.

Посмуглевший Анатолий Вытоптов отшучивался, что совершенно безопасен для общества. «А вот Молотов уже успел со всеми пообниматься», — рассказал он.

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию Анна Зайкова

Судьбоносные решения или банальности

Когда начался официоз, в зале оказалось 62 депутата — этого вполне достаточно для формирования необходимого кворума. После нескольких вступительных фраз спикер АКЗС Александр Романенко дал слово для основного доклада руководителю правового комитета Андрею Осипову.

Он назвал общее количество вносимых поправок по главам Конституции, кратко остановившись на некоторых из них, оценил изменения в основной закон как судьбоносные и сообщил, что комитет, в который входят представители всех фракций, предложил их одобрить.

Вопросов к Андрею Осипову не возникло. Сами политические партии высказались по поправкам отдельно.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов, взявший слово первым, начал с положительного, отметив, что некоторые предложения, которые хотят отразить в Конституции, его партия продвигает уже много лет, например, по усилению социальной функции государства, ежегодным индексациям пенсии, адресной поддержке, зарплате не ниже прожиточного минимума и другим.

Запреты в отношении двойного гражданства депутатов и их счетов в иностранных банках Молотов тоже назвал правильным решением.

Но при это заявил, что партия довольна далеко не всем.

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию Анна Зайкова

Александр Молотов,

лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Единороссовским большинством была отклонена наша принципиальная поправка к прежним возрастным показателям выхода на пенсию. Наша фракция вносила поправку о недопущении принятия любых законов, которые отменяют социальные обязательства государства без равноценного возмещения. Эта поправка, к сожалению, тоже не прошла. Не поддержали наше предложение Центробанку следить за курсом рубля. Если бы она прошла, у властей сейчас была бы другая позиция и реакция на ту панику, которая началась в последнее время.

В заключении Молотов заявил, что за отклоненные поправки партия эсеров продолжит бороться и, сохранив лицо оппозиционера, поддержал изменение в Конституцию.

Лидер ЛДПР Владимир Семенов не стал лукавить и сразу сообщил, что их фракция выступает за поправки. Мотив такой — многие предложение партии были услышаны.

Что касается самого спорного изменения, относительно обнуления сроков президентства, Семенов заявил, что важны не фамилии, а честный процесс выборов, пообещав, что в 2024 году ЛДПР представит своего весомого кандидата, который сумеет стать альтернативой.

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию Анна Зайкова

Коммунистка Мария Прусакова, как и ожидалось, высказалась о поправках в негативном тоне, вспомнив слова Владимира Путина 2012 года о том, что если бы он хотел тоталитаризма, то просто изменил бы Конституцию.

Мария Прусакова,

лидер фракции КПРФ в АКЗС:

Вы знаете, что на проведение этой процедуры, которую я кроме как прихотью президента назвать не могу, будет потрачено 14 млрд рублей. А на повышении пенсионного возраста было сэкономлен 21 млрд рублей. Так вот для чего, оказывается, люди должны умирать на рабочих местах, чтобы мы проводили дорогостоящий социологический опрос, который, согласно закону, не имеет никаких юридических последствий.

Коммунистка назвала процедуру изменения Конституции «решением одного вопроса» и эмоционально прошлась по некоторым поправкам, напомнив, что большинство из того, что предлагается, и так прописано в федеральных законах.

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию Анна Зайкова

«Давайте не будем никого обманывать, в семейном кодексе и так написано, что добровольность брачных отношений регулируется между мужчиной и женщиной. Давайте тогда внесем в Конституцию, что дважды два — четыре, что воздух воздушный и другие очевидные вещи, против которых никто не выступает», — громко заявила Прусакова.

Досталось от «красной леди» и Валентине Терешковой, которая стала автором предложения об обнулении президентских сроков Путина. «По дороге в Госдуму она только фамилии поменяла с Брежнев на Путин. С подобной речью она уже выступала», — съязвила коммунистка.

Под конец она чуть смягчилась: КПРФ не может голосовать за поправки в Конституцию, но при этом важность некоторых из них не отрицает, поэтому воздерживается.

Мнения двух представителей Единой России Сергея Приба и Александра Романенко в чем-то были созвучны: поправки важны и актуальны и пойдут избирателям только на пользу. Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты, приехавшая в Барнаул из Москвы, пафосно назвала то, что сейчас происходит в стране «историческим моментом».

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию Анна Зайкова

За внесенные поправки в Конституцию алтайские депутаты проголосовали почти единогласно: 56 — «за», 6 человек, представляющих КПРФ, воздержались. Решение зафиксировали, депутаты быстро разошлись.

На крыльце здания АКЗС их провожал взглядом уже новый пикетирующий, сменивший на прежнем месте нашего собеседника в унтах. Этот оказался безмолвным и совершенно отрешенным.

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию Анна Зайкова