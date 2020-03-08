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Жизнь

Толстый и злой камышовый кот стал папой в день рождения директора Барнаульского зоопарка

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев, который 8 марта отмечает день рождения, сообщил в своем Instagram, что в этот день камышовые кошки стали родителями.

Камышовый кот в Барнаульском зоопарке.
Камышовый кот в Барнаульском зоопарке.
instagram.com/sergeipisarev2.

«А мне сегодня на день рождения камышовые киски сделали подарок. Родились два котенка. Если девочка, назову Мартой, если пацан — будет Серегой, в честь моего дня рождения», — написал Писарев.

Ранее сообщалось, что камышовому коту Айко, долгое время жившему в одиночестве, наконец-то удалось найти подругу — камышовую кошечку Жужу.

Писарев отметил, что невесту коту искали «долгие годы». В итоге нашли в Краснодаре: там родились котята, а когда они подросли, сразу забрали девочку.

В Барнауле кошка длительное время находилась на карантине.

«Но кот чувствует и не спит. Ходит по клетке и все время поглядывает в сторону карантинной клетки. Надеемся, что Айко и Жужа будут счастливой парой», — писал Писарев.

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