23 сентября
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Политика

На коне прискакал к зданию заксобрания российский депутат

Глава фракции ЛДПР в Заксобрании Ростовской области Евгений Федяев добрался до работы на коне.

Лошадь "улыбается".
Лошадь "улыбается".
altzapoved.ru

По его словам, он просто поддержал акцию Всемирный день без автомобиля. <Отмечается 22 сентября.>

Депутат заверил, что домой вечером поедет на общественном транспорте, пишет Газета.Ru.

А то, что прибыл на коне — наверное, вспомнил деревенское лихое детство.

Между тем это не первый случай, когда депутаты добираются до работы на коне. Так, на Камчатке депутат заксобрания прискакал на работу на коне. Депутат прискакал не один — его еще на двух лошадях сопровождали две девочки-подростка, которые помогают законодателю ухаживать за лошадьми его приусадебного хозяйства. Это было в 2018 году.

Ранее Ким Чен Ын прискакал на белом коне на священную гору.

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