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Политика

«Неуловимый мститель»: Ким Чен Ын прискакал на белом коне на священную гору

Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан. Она является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, сообщает ТАСС.

Владимир Путин с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Владимир Путин с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
kremlin.ru

Северокорейский лидер «поднялся на гору на белом коне по первому снегу». Это считается в республике событием, имеющим большое значение в истории корейской революции.

После восхождения северокорейский лидер обратился к жителям страны и напомнил, сколько трудностей они смогли преодолеть, чтобы добиться благополучия, пишет Газета.Ru.

Высота горы Пэктусан составляет 2750 метров.

Визит в Россию

В апреле лидер КНДР прибыл во Владивосток по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, это ещё и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле нынешнего года.

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