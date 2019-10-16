«Неуловимый мститель»: Ким Чен Ын прискакал на белом коне на священную гору

Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан. Она является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, сообщает ТАСС .

Северокорейский лидер «поднялся на гору на белом коне по первому снегу». Это считается в республике событием, имеющим большое значение в истории корейской революции.

Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан. Лидер КНДР добирался туда верхом на коне:https://t.co/Cacm6PJfXz



Фото: © ЦТАК pic.twitter.com/08oTIITT1V — ТАСС (@tass_agency) 16 октября 2019 г.

После восхождения северокорейский лидер обратился к жителям страны и напомнил, сколько трудностей они смогли преодолеть, чтобы добиться благополучия, пишет Газета.Ru.

Высота горы Пэктусан составляет 2750 метров.

Визит в Россию

В апреле лидер КНДР прибыл во Владивосток по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, это ещё и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле нынешнего года.