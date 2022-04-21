21 апреля
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Политика

На новые санкции США отреагировало российское посольство

Санкции Соединенных Штатов в отношении России приобретают все более абсурдный характер и несут ущерб им самим, заявило российское посольство в США в своем Telegram-канале.

Санкции.
Санкции.
открытые источники в интернете

«Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле», — сказали в дипведомстве, комментируя новый пакет санкций в отношении России.

В посольстве подчеркнули — Москву «не запугать» ограничительными мерами, а цели и задачи спецоперации на Украине «в любом случае выполнены», пишет Газета.Ru.

«Местным правящим кругам стоило бы обратить внимание, что вместо ожидаемых ими потрясений в нашей стране, антироссийские меры нанесут ущерб самим США», — резюмировали в посольстве РФ.

Накануне Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении России, включив в него 29 физических и 40 юридических лиц из России.

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