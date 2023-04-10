На Пасху в храмах города-курорта будут досматривать прихожан

Православный праздник Пасхи отмечается в этом году 16 апреля.

Вопросы организации и обеспечения безопасности обсудили на оргкомитете в администрации Сочи.

Накануне светлого праздника Пасхи во всех храмах города освятят куличи, а ночью пройдут богослужения. В этот день в Сочи увеличат количество общественного транспорта.

Для обеспечения безопасности на входе в храм прихожан будут досматривать, сообщает sochi24.tv.

Между тем по версии сервиса «Яндекс.Погода», солнце 16 апреля не порадует жителей Алтайского края. В течение всего дня погода будет пасмурной и прохладной.

Утром температура составит −5…−4 градуса, днем — −2…−1, а вечером поднимется до 0 градусов. Ожидается повышенная влажность более 60%.