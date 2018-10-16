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17 октября
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На родине Ленина губернатор ради врачей решил сократить зарплаты себе и чиновникам

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил пойти на сокращение зарплат себе и областным чиновникам. Сэкономленные средства будут направлены в зравоохранение региона, пишет РИА Новости.

Зарплата, деньги, карточка.
Зарплата, деньги, карточка.
СС0

Сокращать зарплаты в правительстве начнут уже с 1 января 2019 года. Сам глава урезал свои доходы на 15%, на столько же будут уменьшены зарплаты его заместителей и главы правительства. Замы председателя правительства лишатся 10% доходов, а министры — 5%.

В прошлом году губернатор Ульяновской области, судя по декларации, заработал более трех с половиной миллионов рублей. То есть, при сокращении на 15% эта сумма уменьшится на полмиллиона. Для сравнения, бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин задекларировал доход в 2017 году в 6,9 миллионов рублей.

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