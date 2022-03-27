На Украине поддержали «претензии» Польши на Калининградскую область

Данилов уверен, что желание Варшавы забрать Калининград может помешать спецоперации, которую сейчас Москва проводит на Украине.

«Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло», — заявил Данилов в эфире телеканала «1+1».

Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что страна должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области.

Напомним, современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск.

После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная — Польше.

Кстати, когда на переговорах шли споры о послевоенных границах, британский политик Уинстон Черчилль заявил, что «Львов никогда не был русским городом». «А Варшава была», — ответил Иосиф Сталин.