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Политика

На вечеринке с Шольцем нескольким женщинам подмешали «наркотик изнасилования»

Канцлер Германии Олаф Шольц попал в скандал после участия в вечеринке парламентской фракции немецкой Социал-демократической партии, которая прошла 1 июля в Берлине. Как пишет газета Tagesspiegel, после мероприятия пять женщин заявили, что им подмешали так называемый «наркотик изнасилования».

Олаф Шольц.
Олаф Шольц.
Michael Lucan, CC BY-SA 3.0 DE

Издание уточняет, что о ЧП сообщил во внутреннем партийном чате лидер социал-демократов ФРГ Матиас Мартин, назвав событие «возмутительным происшествием». По его словам, делом уже занимаются немецкие полицейские.

Журналисты уточнили, что берлинская уголовная полиция, которая занимается расследованием дела, насчитала минимум пять пострадавших. По данным издания, речь может идти о восьми женщинах.

Напомним, что «наркотиком изнасилования» называют вещества, которые делают жертву недеспособной, чем иногда пользуются злоумышленники.

Ранее сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале раскритиковал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о намерении создать «крупнейшую традиционную армию в Европе».

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