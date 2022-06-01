«Не терпится повторить опыт дедулей». Рогозин раскритиковал планы Шольца по созданию самой большой европейской армии

По словам главы Роскосмоса, это напоминает ему о временах, когда предки немецкого канцлера мечтали покорить не только Европу, но и Россию.
«Воинственному канцлеру Германии не терпится повторить опыт своих дедулей и вновь пройтись по улицам Москвы в кругу своих подельников-вояк», — написал Рогозин.
Ранее Шольц заявил, что в ФРГ вскоре появится самая большая конвенциональная армия в Европе в рамках НАТО.
Ранее глава Роскосмоса похвалился ракетой, которая может снести половину враждебного России континента.