1 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

«Не терпится повторить опыт дедулей». Рогозин раскритиковал планы Шольца по созданию самой большой европейской армии

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале раскритиковал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о намерении создать «крупнейшую традиционную армию в Европе».

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса".
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса".
кадр из видео.

По словам главы Роскосмоса, это напоминает ему о временах, когда предки немецкого канцлера мечтали покорить не только Европу, но и Россию.

«Воинственному канцлеру Германии не терпится повторить опыт своих дедулей и вновь пройтись по улицам Москвы в кругу своих подельников-вояк», — написал Рогозин.

Ранее Шольц заявил, что в ФРГ вскоре появится самая большая конвенциональная армия в Европе в рамках НАТО.

Ранее глава Роскосмоса похвалился ракетой, которая может снести половину враждебного России континента.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость