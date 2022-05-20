Рогозин похвалился ракетой, которая может снести половину враждебного России континента

«Такая ракета может снести половину берега континента, который нам не понравится», — отметил он на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Ракета «Сармат» была разработана Центром имени Макеева, а выпускать ее будет «Красмаш» (оба предприятия входят в структуру «Роскосмоса»), пишет РИА Новости.



«Сармат» самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны, отмечали в Минобороны РФ в апреле. Тогда состоялся первый испытательный пуск на космодроме Плесецк.

А ранее представитель Кремля объявил США враждебным России государством.