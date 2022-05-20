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Жизнь

Рогозин похвалился ракетой, которая может снести половину враждебного России континента

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» (всего одна) способна уничтожить половину берега континента, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

МБР "Сармат".
МБР "Сармат".
Кадр видео Минобороны РФ

«Такая ракета может снести половину берега континента, который нам не понравится», — отметил он на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Ракета «Сармат» была разработана Центром имени Макеева, а выпускать ее будет «Красмаш» (оба предприятия входят в структуру «Роскосмоса»), пишет РИА Новости.


«Сармат» самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны, отмечали в Минобороны РФ в апреле. Тогда состоялся первый испытательный пуск на космодроме Плесецк.

А ранее представитель Кремля объявил США враждебным России государством.

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