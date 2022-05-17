Представитель Кремля объявил США враждебным России государством

По его словам, недружественные страны пора уже назвать враждебными.

«Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами. А я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что-то, что они делают — это война», — сказал Песков.

В ходе выступления Песков также отметил, что государство теряет свой суверенитет, если не проявляет принципиальность в отстаивании своих интересов, пишет Lenta.ru.

Ранее Песков заявил, что Госдеп и Пентагон не понимают Путина. По его словам, это вызывает обеспокоенность, так как такое «полное непонимание» приводит к ошибочным и опрометчивым решениям, «которые имеют очень плохие последствия».