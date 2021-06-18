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Политика

На закон о фейках в СМИ Путин наложил вето

Президент РФ Владимир Путин наложил вето на новый закон, вводивший ответственность для СМИ за распространение фейков, который ранее был принят Госдумой и Советом Федерации, говорится в карточке законопроекта на сайте нижней палаты парламента.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Законопроект предусматривает введение ответственности для средств массовой информации за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности.

В документе также было прописано основание для освобождения от ответственности за распространение фейков — если информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов СМИ, у которого может быть установлен и привлечен к ответственности главный редактор, пишет Lenta.ru.

Во время рассмотрения президентом законопроект был отклонен, документ был возвращен в Госдуму.

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