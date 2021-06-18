На закон о фейках в СМИ Путин наложил вето

Законопроект предусматривает введение ответственности для средств массовой информации за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности.
В документе также было прописано основание для освобождения от ответственности за распространение фейков — если информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов СМИ, у которого может быть установлен и привлечен к ответственности главный редактор, пишет Lenta.ru.
Во время рассмотрения президентом законопроект был отклонен, документ был возвращен в Госдуму.