На зарплаты бюджетникам Алтайского края в 2019 году выделят на 8% больше денег

Как говорится в документе, повышение предусмотрено с учетом указа президента, повышения размера МРОТ с 1 января 2019 года и начисления районного коэффициента сверх МРОТ.
Сейчас МРОТ составляет 11 163 рубля, вместе с районным коэффициентом 15% - 12 837 рублей. В 2019 году «минималка» составит 11 280 рублей, сообщала «Российская газета».
Это совсем небольшое повышение по сравнению с 2018 годом, когда МРОТ возрастал дважды — 1 января и 1 мая — и увеличился на 3363 рубля. Причем раньше районный коэффициент входил в МРОТ, а сейчас начисляется сверху.
В проекте бюджета на 2019 год подчеркивается, что «учитывая отличающиеся размеры и сроки повышения заработной платы по определенным категориям работников в 2018 году», темпы роста оплаты труда в разных отраслях будут неодинаковы.