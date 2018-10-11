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На зарплаты бюджетникам Алтайского края в 2019 году выделят на 8% больше денег

Расходы на заработную плату краевых бюджетников на 2019 год вырастут на 8% по сравнению с прогнозируемыми затратами на 2018-й, следует из проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.

Учитель.
Учитель.
СС0.

Как говорится в документе, повышение предусмотрено с учетом указа президента, повышения размера МРОТ с 1 января 2019 года и начисления районного коэффициента сверх МРОТ.

Сейчас МРОТ составляет 11 163 рубля, вместе с районным коэффициентом 15% - 12 837 рублей. В 2019 году «минималка» составит 11 280 рублей, сообщала «Российская газета».

Это совсем небольшое повышение по сравнению с 2018 годом, когда МРОТ возрастал дважды — 1 января и 1 мая — и увеличился на 3363 рубля. Причем раньше районный коэффициент входил в МРОТ, а сейчас начисляется сверху.

В проекте бюджета на 2019 год подчеркивается, что «учитывая отличающиеся размеры и сроки повышения заработной платы по определенным категориям работников в 2018 году», темпы роста оплаты труда в разных отраслях будут неодинаковы.

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