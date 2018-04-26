Бюджет Алтайского края вырос на 3,5 миллиарда рублей. Откуда взялись эти деньги?

Сегодня, 16:00.
Экономика

26 апреля на сессии краевого законодательного собрания депутаты единогласно проголосовали за поправки к краевому бюджету на 2018 год. Доходы увеличены на 3,543 млрд. руб. Что это за деньги — выяснил altapress.ru.

Сессия АКЗС.
Сессия АКЗС. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

Доходы краевого бюджета увеличены на те деньги, которые дополнительно перераспределило Правительство РФ. Из этой суммы:

  • 907 млн руб. — дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в связи с увеличением МРОТа с 1 мая 2018 года;
  • 772 млн руб. — дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
  • 765 млн руб. предоставлено в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы".
  • 676 млн руб. — на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.
  • 243 млн руб. — дополнительные бюджетные ассигнования на мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.
  • 181 млн руб. — на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Цифры бюджета Алтайского края в 2018 году

  • Доходы — 94,321 млрд. руб.
  • Расходы — 99,29 млрд. руб.
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