Бюджет Алтайского края вырос на 3,5 миллиарда рублей. Откуда взялись эти деньги?

26 апреля на сессии краевого законодательного собрания депутаты единогласно проголосовали за поправки к краевому бюджету на 2018 год. Доходы увеличены на 3,543 млрд. руб. Что это за деньги — выяснил altapress.ru.

Доходы краевого бюджета увеличены на те деньги, которые дополнительно перераспределило Правительство РФ. Из этой суммы: 907 млн руб. — дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в связи с увеличением МРОТа с 1 мая 2018 года;

772 млн руб. — дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

765 млн руб. предоставлено в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы".

676 млн руб. — на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

243 млн руб. — дополнительные бюджетные ассигнования на мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.

181 млн руб. — на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ. Цифры бюджета Алтайского края в 2018 году Доходы — 94,321 млрд. руб.

Расходы — 99,29 млрд. руб.