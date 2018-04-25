Дефицит бюджета Пенсионного фонда удвоится

Минтруд представил поправки в бюджет Пенсионного фонда. Они предусматривают рост дефицита в 2018 году более чем в два раза.
Предполагается, что эта цифра вырастет со 106,6 млрд рублей до 256,8 млрд рублей.
Прогнозируемые доходы фонда снизятся на 66,7 млрд рублей, а расходы одновременно увеличатся на 83,5 млрд рублей, пишет polit.ru.
Пресс-служба Пенсионного фонда пояснила, что пересмотр прогнозов обусловлен уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что в российских пенсионных фондах нет денег для будущих пенсий. Весь последний год система прожила без притока новых денег. Одной из причин стала санация Центробанком крупных частных банков.
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