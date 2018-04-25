Дефицит бюджета Пенсионного фонда удвоится

Предполагается, что эта цифра вырастет со 106,6 млрд рублей до 256,8 млрд рублей.

Прогнозируемые доходы фонда снизятся на 66,7 млрд рублей, а расходы одновременно увеличатся на 83,5 млрд рублей, пишет polit.ru.

Пресс-служба Пенсионного фонда пояснила, что пересмотр прогнозов обусловлен уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в российских пенсионных фондах нет денег для будущих пенсий. Весь последний год система прожила без притока новых денег. Одной из причин стала санация Центробанком крупных частных банков.