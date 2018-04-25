Дефицит бюджета Пенсионного фонда удвоится

Сегодня, 19:54.
Экономика

Минтруд представил поправки в бюджет Пенсионного фонда. Они предусматривают рост дефицита в 2018 году более чем в два раза.

Пенсионный фонд, логотип.
Пенсионный фонд, логотип. Фото из архива редакции.

Предполагается, что эта цифра вырастет со 106,6 млрд рублей до 256,8 млрд рублей.

Прогнозируемые доходы фонда снизятся на 66,7 млрд рублей, а расходы одновременно увеличатся на 83,5 млрд рублей, пишет polit.ru.

Пресс-служба Пенсионного фонда пояснила, что пересмотр прогнозов обусловлен уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в российских пенсионных фондах нет денег для будущих пенсий. Весь последний год система прожила без притока новых денег. Одной из причин стала санация Центробанком крупных частных банков.

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