14 декабря
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Начали дезинфицировать посетителей пресс-конференции Путина

Пришедших на пресс-конференцию президента России Владимира Путина журналистов подвергают дезинфекции ионами серебра, сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

В Гостином дворе действуют и другие меры безопасности — посетителям пресс-конференции предлагают надеть одноразовые маски и обеззаразить руки спиртовым раствором.

Такие же меры предпринимались и в 2021 году — во время пандемии коронавируса, напоминает Lenta.ru.

Совмещенные прямая линия и пресс-конференция с главой государства начнутся в 12:00 мск 14 декабря.

В прошлом году Путин не проводил традиционного общения с журналистами. А в 2021 году президент общался с представителями СМИ 3 часа 56 минут.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость