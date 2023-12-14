Начали дезинфицировать посетителей пресс-конференции Путина

В Гостином дворе действуют и другие меры безопасности — посетителям пресс-конференции предлагают надеть одноразовые маски и обеззаразить руки спиртовым раствором.

Такие же меры предпринимались и в 2021 году — во время пандемии коронавируса, напоминает Lenta.ru.

Совмещенные прямая линия и пресс-конференция с главой государства начнутся в 12:00 мск 14 декабря.

В прошлом году Путин не проводил традиционного общения с журналистами. А в 2021 году президент общался с представителями СМИ 3 часа 56 минут.