Нагорный Карабах полностью прекратил боевые действия

Боевые действия прекратились при посредничестве командования российских миротворцев.
С азербайджанской стороны комментарий пока не было.
Ранее мы писали про конфликт в Нагорном Карабахе.
Власти Нагорного Карабаха заявили о договоренности о полном прекращении боевых действий. Об этом 20 сентября, сообщает Sputnik Армения.
Боевые действия прекратились при посредничестве командования российских миротворцев.
С азербайджанской стороны комментарий пока не было.
Ранее мы писали про конфликт в Нагорном Карабахе.
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