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Политика

Наказывать за недопуск газовщиков в квартиру предложили в России

Госдума обсудит санкции за отказ впустить в квартиру газовщиков для проверки плиты или колонки. Над законом начнут работать в этом году. Об этом сообщают «Известия».

Горение природного газа.
Горение природного газа.
Фото: freepik.com, автор rawpixel.com.

Глава комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов считает, что нужны максимально жесткие санкции. Речь идет о безопасности не только не пускающих проверку, но и всех окружающих.

Однако, по его словам, ограничения должны быть сбалансированы.

«Наша задача не наказать, а предложить адекватное решение, чтобы попасть в квартиру и проверить оборудование», — говорит Пахомов.

В базовом законопроекте укажут, что каждый житель сможет заключить договор с компанией техобслуживания. В нем будут прописаны сроки, в которые человек обязан будет предоставить доступ в свою квартиру.

По мнению главкома, это не гарантирует стопроцентную поддержку жителей дома, но позволит вводить жесткие и быстрые санкции за недопуск.

Закон также обяжет проверять состояние вытяжек. Если она забита, то прямая ответственность будет на жилищной инспекции.

Текст внесут в Госдуму до конца февраля. Депутат надеется, что закон примут в этом году.

Ранее единое время запрета на шум предложили установить в России.

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