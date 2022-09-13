Напряженные бои у Святогорска, низкая явка на выборах, а с Елизаветой II попрощались в Эдинбурге. Что еще произошло 12 сентября

Главное за 12 сентября
Минобороны РФ, брифинг 12 сентября
В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ), 113 бригады территориальной обороны и 93 механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.
Поражены подразделения 63 механизированной и 46 аэромобильной бригад. Уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тыс. тонн боеприпасов ВСУ. Всего за последние сутки на этом направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше трехсот убитыми и до тысячи раненых.
Нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 бойцов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.
За сутки поражены четыре пункта управления, а также 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125 районах. В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Кроме того, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а также цеха ремонта и восстановления РСЗО.
Средствами ПВО за сутки сбито пять беспилотников.
Также уничтожены в воздухе восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».
Всего с начала спецоперации уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1938 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 4891 танк и другие боевые бронированные машины, 831 боевая машина РСЗО, 3379 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5499 единиц спецтехники.
- У Святогорска идут позиционные бои, город под контролем союзных сил, сообщили ТАСС в силовых структурах ЛНР.
- Концентрация военной техники ВСУ замечена вдоль всей линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о начале консультаций с Россией и Украиной по вопросу создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.
- ВСУ выпустили три ракеты из HIMARS по Антоновскому мосту вблизи Херсона, мост функционирует, сообщает замглавы ВГА.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка, которые еще остаются в населенных пунктах, эвакуироваться.
- Apple сделала доступной iOS 16 в том числе для пользователей из России. Состоялся официальный релиз новой операционной системы, ранее представленной Apple на конференции для разработчиков WWDC в июне 2022 года.
Экономика, что с ней происходит
- Подача газа в Бердянск Запорожской области из России должна начаться 15 сентября, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
- Сербия с 1 ноября не сможет закупать российскую нефть из-за санкций ЕС, поэтому попытается заменить ее «нефтью из Ирана или какой-то другой», заявила вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович в интервью агентству Tanjug.
- Менее трети экспортированного с Украины продовольствия пошло в страны с доходами ниже среднего, в богатые — более 40% — ТАСС.
- Крым планирует экспортировать в 2022 году порядка 350 тыс. тонн зерна в СНГ, дальнее зарубежье и в Донбасс, сообщили власти.
- Минфин России в III квартале разметит облигации федерального займа в объеме 40 млрд рублей.
- Россия сталкивается с финансово-технологической агрессией, но экономический блицкриг против РФ не сработал, заявил Владимир Путин.
- Ожидается, что инфляция в России по итогам года составит около 12%, сейчас она 14,1%, также заявил Путин.
- Профицит федерального бюджета РФ за январь-август 2022 года составил 137,4 млрд рублей, сообщили в Минфине РФ.
- Россияне в августе увеличили спрос на заемные средства: активнее оформлялись в банках, например, кредитные карты, объем которых впервые за год превысил 2 млн штук — «Коммерсант».
- Крупнейшие ритейлеры рассчитывают на небольшие магазины дешевых товаров. На фоне кризиса крупнейшие продавцы продуктов питания и товаров повседневного спроса (FCMG) сократили темпы расширения торговых площадей. За первое полугодие их активы выросли более чем на 1 млн кв. м, что на 13,5% меньше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант».
- Поставки нового смартфона iPhone 14 и 14 Pro в Россию ожидаются в октябре 2022 года, сообщили в пресс-службе российского маркетплейса Wildberries.
Реакции политиков
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Сергей Лавров и другие члены российской делегации до сих пор не смогли получить американские визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил глава правовой референтуры миссии при ООН Сергей Леонидченко.
34 сотрудника российского постпредства при ООН ожидают продления американских виз, де-факто они лишены возможности выезжать в Россию, добавил дипломат.
- Франция продолжит выдавать краткосрочные визы россиянам, однако визовый сбор и срок рассмотрения запросов будут увеличены, сообщает посольство в Москве.
- МИД Финляндии не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России. Об этом, как сообщает финское издание Iltalehti, сказал руководитель консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннер.
- Установление предельной цены на природный газ не решит проблемы нехватки этого энергоресурса в Европе, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен.
- Партия «Единая Россия» на прошедших с 9 по 11 сентября выборах улучшила свой результат по сравнению с прошлыми кампаниями благодаря работе над ошибками, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Реакции: люди, сообщества
- Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов по итогам выборов не был избран депутатом городской думы города Асбеста Свердловской области — ТАСС.
- В Эдинбурге прошло прощание с Елизаветой II. Гроб с телом королевы проследовал по улицам шотландской столицы. За катафалком шли дети Елизаветы II: король Карл III, принцы Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна.
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- «Яндекс» убрал сервисы «Новости» и «Дзен» из основного приложения компании для смартфонов на iOS «Яндекс — с Алисой», а также выпустил такое же приложение для смартфонов на Android — ТАСС.
- Специалисты из Санкт-Петербурга в рамках побратимской помощи Мариуполю планируют построить театр, восстановить парк 50-летия Победы и установить памятник Александру Невскому.
Финансы
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Хорошего дня! Вот что произошло 11 сентября: «Удары по критической инфраструктуре, полное отключение ЗАЭС, и Т-34 вернулся на пьедестал».