В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ), 113 бригады территориальной обороны и 93 механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Поражены подразделения 63 механизированной и 46 аэромобильной бригад. Уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тыс. тонн боеприпасов ВСУ. Всего за последние сутки на этом направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше трехсот убитыми и до тысячи раненых.

Нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 бойцов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.

За сутки поражены четыре пункта управления, а также 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125 районах. В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Кроме того, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а также цеха ремонта и восстановления РСЗО.

Средствами ПВО за сутки сбито пять беспилотников.

Также уничтожены в воздухе восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».