Удары по критической инфраструктуре, полное отключение ЗАЭС, и Т-34 вернулся на пьедестал. Что еще произошло 11 сентября

Главное за 11 сентября
Минобороны РФ, брифинг 11 сентября
ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. Потери противника составили свыше 450 военнослужащих и более 32 единицы военной техники.
На Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц техники. В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери ВСУ составили свыше 4 000 убитыми и более 8 000 ранеными.
Ракетами «Искандер» нанесен удар по живой силе и военной технике 28 мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск ДНР.
Поражены 8 пунктов управления ВСУ, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах. Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8, четыре беспилотника, две баллистические ракеты «Точка-У» и две противорадиолокационные ракеты HARM. Перехвачено 12 снарядов РСЗО HIMARS и девять реактивных снарядов «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1933 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4883 танка и других боевых бронированных машин, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3378 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Российская штурмовая авиация поддерживает огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки в харьковской области и наносит удары по военным объектам и технике украинских сил, говорится в сообщении Минобороны.
- С 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества.
- Власти региона сообщили об остановке последнего работающего, шестого, энергоблока ЗАЭС, поскольку работа на низкой мощности была вредна для энергоблока. Энергообеспечение электростанции переведено на дизель-генераторы для поддержания технологических процессов. ЗАЭС не возобновит работу до прекращения обстрелов. Режим остановки энергоблока Запорожской АЭС позволяет осуществить перезапуск.
- Владимир Зеленский сообщил, что полностью отсутствует электричество в Харьковской области, частично — в Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях. В офисе Зеленского сообщили, что полный или частичный блэкаут в пяти регионах произошел после того, как по объектам критической инфраструктуры под Харьковом был нанесен ракетный удар. Позднее украинские СМИ сообщили о восстановлении электроснабжения в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.
Экономика, что с ней происходит
- Реальный ВВП России упал во втором квартале к тому же периоду предыдущего года на 4,1% вслед за ростом на 3,5% в первом, сообщил Росстат. В отраслях оптовой и розничной торговли спад составил 14,1% к тому же периоду 2021 года, коммунальный сектор водоснабжение — минус 9,2%, транспортировка и хранение — минус 3,9%. Показали рост: сельское хозяйство — плюс 1,7%, строительство — 3,4%, финансовый и страховой секторы — плюс 4,4%.
- Еврокомиссия представит предложение о введении общего ограничения цен на газ в течение сентября.
- Германия находится на втором месте среди стран Европейского союза по уровню цен на бензин — 2,07 евро за литр и дизельное топливо 2,16 евро за литр.
- Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил пакет мер поддержки населения и бизнеса, которые в правительстве оценивают в 5,5 млрд евро.
- Болгарский министр экономики и промышленности Никола Стоянов сообщил о договоренности Баку и Софии по обмену электроэнергии из Болгарии на газ из Азербайджана.
- По данным Бюро переписей США, ввоз черных металлов из России в США в июле 2022 года снизился до $0,6 млн после $201 млн в июне и более $1 млрд за первое полугодие 2022 года.
- Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые ведут ограничения на их цену, эта идея по сути является картельным сговором стран Запада, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
- Кабмин России одобрил проект соглашения с Белоруссией о единых правилах конкуренции. Документ предписывает органам власти двух стран пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях.
- Транспортную и инженерную инфраструктуру стоимостью свыше 2,9 млрд рублей построят в Кемеровской области до 2024 года для реализации новых инвестиционных проектов, не связанных с угледобычей, и диверсификации региональной экономики, сообщил губернатор Сергей Цивелев.
Политика: встречи и обсуждения
- Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели «подробный и откровенный» обмен мнениями по безопасности на Украине, в том числе по ситуации на ЗАЭС в ходе телефонного разговора. Путин акцентировал внимание на том, что Киев, используя оружие Запада, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса. Он также подтвердил позицию, что украинское зерно должно направляться прежде всего в развивающиеся страны. Президент Франции высказался за прекращение российских операций на Украине и начало переговоров.
- Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но затягивание этого процесса приведет к тому, что Киеву будет сложнее договариваться с Москвой, заявил Сергей Лавров. Владимир Зеленский в этот же день заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией. Но при этом добавил, что Россия — «сосед с огромным населением» и «нам все равно придется жить как соседям».
- Война за продовольствие последует за энергетическим кризисом в мире. Такое заявление в воскресенье сделал президент Сербии Александар Вучич в интервью сербскому телеканалу во время своего визита в Абу-Даби. «Энергетическая ситуация нас убивает. <…> Очевидно, что после энергетического кризиса следует кризис продовольственный. <…> Как только вы ограничиваете цены, появляется нехватка этого продукта, это спекуляция торговцев, и вы никогда не можете это предотвратить. После энергетической следует война за продовольствие», — заявил Вучич.
Реакции: люди, сообщества
- Эйфелеву башню будут гасить раньше. Мэрия Парижа разработала план по сокращению часов подсветки башни: сейчас последние огни отключают после часа ночи, теперь будут прекращать освещение уже в 23:45.
- В День танкиста в Ивангороде открыт памятник Т-34, мемориал создан в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии. Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Информация, которую вы могли пропустить
- Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. Всего было организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.
- В Белграде прошла третья акция в защиту традиционных ценностей и семьи, передало РИА Новости. На центральной улице Краля Милана по маршруту шествия развернули флаг длиной несколько сотен метров, который в зависимости от угла обзора выглядел и российским, и сербским.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 60,47₽
- EUR 60,86₽
Отличного понедельника и продуктивной работы! Вот что произошло 10 сентября: «Эвакуация из Изюма, Балаклеи и Купянска, США не признали Россию спонсором терроризма, а Карл III провозглашен королем Британии».