12 сентября
﻿
Политика

Удары по критической инфраструктуре, полное отключение ЗАЭС, и Т-34 вернулся на пьедестал. Что еще произошло 11 сентября

Что произошло 11 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 11 сентября

Минобороны РФ, брифинг 11 сентября

ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. Потери противника составили свыше 450 военнослужащих и более 32 единицы военной техники.

На Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц техники. В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери ВСУ составили свыше 4 000 убитыми и более 8 000 ранеными.

Ракетами «Искандер» нанесен удар по живой силе и военной технике 28 мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск ДНР.

Поражены 8 пунктов управления ВСУ, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах. Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8, четыре беспилотника, две баллистические ракеты «Точка-У» и две противорадиолокационные ракеты HARM. Перехвачено 12 снарядов РСЗО HIMARS и девять реактивных снарядов «Ольха».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1933 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4883 танка и других боевых бронированных машин, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3378 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • Российская штурмовая авиация поддерживает огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки в харьковской области и наносит удары по военным объектам и технике украинских сил, говорится в сообщении Минобороны.
  • С 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества.
  • Власти региона сообщили об остановке последнего работающего, шестого, энергоблока ЗАЭС, поскольку работа на низкой мощности была вредна для энергоблока. Энергообеспечение электростанции переведено на дизель-генераторы для поддержания технологических процессов. ЗАЭС не возобновит работу до прекращения обстрелов. Режим остановки энергоблока Запорожской АЭС позволяет осуществить перезапуск.
  • Владимир Зеленский сообщил, что полностью отсутствует электричество в Харьковской области, частично — в Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях. В офисе Зеленского сообщили, что полный или частичный блэкаут в пяти регионах произошел после того, как по объектам критической инфраструктуры под Харьковом был нанесен ракетный удар. Позднее украинские СМИ сообщили о восстановлении электроснабжения в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

Экономика, что с ней происходит

  • Реальный ВВП России упал во втором квартале к тому же периоду предыдущего года на 4,1% вслед за ростом на 3,5% в первом, сообщил Росстат. В отраслях оптовой и розничной торговли спад составил 14,1% к тому же периоду 2021 года, коммунальный сектор водоснабжение — минус 9,2%, транспортировка и хранение — минус 3,9%. Показали рост: сельское хозяйство — плюс 1,7%, строительство — 3,4%, финансовый и страховой секторы — плюс 4,4%.
  • Еврокомиссия представит предложение о введении общего ограничения цен на газ в течение сентября.
  • Германия находится на втором месте среди стран Европейского союза по уровню цен на бензин — 2,07 евро за литр и дизельное топливо 2,16 евро за литр.
АЗС, бензин.
АЗС, бензин.
CC0
  • Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил пакет мер поддержки населения и бизнеса, которые в правительстве оценивают в 5,5 млрд евро.
  • Болгарский министр экономики и промышленности Никола Стоянов сообщил о договоренности Баку и Софии по обмену электроэнергии из Болгарии на газ из Азербайджана.
  • По данным Бюро переписей США, ввоз черных металлов из России в США в июле 2022 года снизился до $0,6 млн после $201 млн в июне и более $1 млрд за первое полугодие 2022 года.
  • Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые ведут ограничения на их цену, эта идея по сути является картельным сговором стран Запада, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
  • Кабмин России одобрил проект соглашения с Белоруссией о единых правилах конкуренции. Документ предписывает органам власти двух стран пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях.
  • Транспортную и инженерную инфраструктуру стоимостью свыше 2,9 млрд рублей построят в Кемеровской области до 2024 года для реализации новых инвестиционных проектов, не связанных с угледобычей, и диверсификации региональной экономики, сообщил губернатор Сергей Цивелев.

Политика: встречи и обсуждения

  • Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели «подробный и откровенный» обмен мнениями по безопасности на Украине, в том числе по ситуации на ЗАЭС в ходе телефонного разговора. Путин акцентировал внимание на том, что Киев, используя оружие Запада, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса. Он также подтвердил позицию, что украинское зерно должно направляться прежде всего в развивающиеся страны. Президент Франции высказался за прекращение российских операций на Украине и начало переговоров.
  • Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но затягивание этого процесса приведет к тому, что Киеву будет сложнее договариваться с Москвой, заявил Сергей Лавров. Владимир Зеленский в этот же день заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией. Но при этом добавил, что Россия — «сосед с огромным населением» и «нам все равно придется жить как соседям».
  • Война за продовольствие последует за энергетическим кризисом в мире. Такое заявление в воскресенье сделал президент Сербии Александар Вучич в интервью сербскому телеканалу во время своего визита в Абу-Даби. «Энергетическая ситуация нас убивает. <…> Очевидно, что после энергетического кризиса следует кризис продовольственный. <…> Как только вы ограничиваете цены, появляется нехватка этого продукта, это спекуляция торговцев, и вы никогда не можете это предотвратить. После энергетической следует война за продовольствие», — заявил Вучич.

Реакции: люди, сообщества

  • Эйфелеву башню будут гасить раньше. Мэрия Парижа разработала план по сокращению часов подсветки башни: сейчас последние огни отключают после часа ночи, теперь будут прекращать освещение уже в 23:45.
  • В День танкиста в Ивангороде открыт памятник Т-34, мемориал создан в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии. Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. Всего было организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.
  • В Белграде прошла третья акция в защиту традиционных ценностей и семьи, передало РИА Новости. На центральной улице Краля Милана по маршруту шествия развернули флаг длиной несколько сотен метров, который в зависимости от угла обзора выглядел и российским, и сербским.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

  • USD 60,47₽
  • EUR 60,86₽

Отличного понедельника и продуктивной работы! Вот что произошло 10 сентября: «Эвакуация из Изюма, Балаклеи и Купянска, США не признали Россию спонсором терроризма, а Карл III провозглашен королем Британии».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость