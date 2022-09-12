Удары по критической инфраструктуре, полное отключение ЗАЭС, и Т-34 вернулся на пьедестал. Что еще произошло 11 сентября

ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. Потери противника составили свыше 450 военнослужащих и более 32 единицы военной техники.

На Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц техники. В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери ВСУ составили свыше 4 000 убитыми и более 8 000 ранеными.

Ракетами «Искандер» нанесен удар по живой силе и военной технике 28 мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск ДНР.

Поражены 8 пунктов управления ВСУ, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах. Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8, четыре беспилотника, две баллистические ракеты «Точка-У» и две противорадиолокационные ракеты HARM. Перехвачено 12 снарядов РСЗО HIMARS и девять реактивных снарядов «Ольха».