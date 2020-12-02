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Политика

НАТО негодует из-за негативного влияния «агрессивной» России

НАТО по-прежнему считает Россию главной военной угрозой для Североатлантического альянса. Об этом сказано в стратегическом отчете, который подготовили специалисты НАТО, передает РИА Новости.

НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

Авторы документа подчеркивают, что РФ продолжает «напористую политику и агрессивные действия», что является препятствием для конструктивного диалога.

Также в отчете заявляется следующее: «Россия регулярно ведет запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО».

По мнению составителей документа, деятельность РФ «негативно влияет на безопасность евроатлантического региона», из чего делается вывод, что до 2030 года Россия, вероятнее всего, останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса.

Авторы отчета полагают, что НАТО необходимо сохранить двусторонний подход по отношению к России, который заключается и в «сдерживании» и диалоге.

Североатлантическому альянсу, помимо этого, рекомендовано оставаться открытым для обсуждения мирного сосуществования и позитивно реагировать на «конструктивные изменения».

Напомним, 24 ноября американский эсминец «Джон Маккейн» пересек российскую границу на юге Приморского края, углубившись за линию морской границы на 2 км. Как сообщили в Минобороны РФ, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы.

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