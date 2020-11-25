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Политика

США опровергли изгнание эсминца «Джона Маккейна», заплывшего за «российские буйки»

Седьмой флот ВМС США заявил, что российский корабль не выгонял эсминец «Джон Маккейн», вторгшийся в территориальные воды РФ, сообщает РИА «Новости».

Эсминец USS Fitzgerald.
Эсминец USS Fitzgerald.
United States Navy, Photographer's Mate 3rd Class Bo Flannigan

Напомним, инцидент произошел во вторник утром, 24 ноября. Минобороны РФ сообщило, что эскадренный миноносец «Джон Маккейн» углубился за линию морской границы на 2 км. Нарушение произошло в заливе Петра Великого.

«Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота „Адмирал Виноградов“ остановил нарушение государственной границы», — рассказали в ведомстве.

ВМС США опровергли заявление об «изгнании» эсминца, который уже несколько дней находится в акватории Японского моря.

«Корабль „Джон Маккейн“ не был изгнан с какой-либо национальной территории», — говорится в заявлении Седьмого флота.

Американский эсминец &quot;Джон Маккейн&quot; с пробоиной.
Американский эсминец «Джон Маккейн» с пробоиной.
скрин с видео

Ранее маневр американского эсминца объяснили операцией «по обеспечению свободы судоходства».

Американские военные заявли, что воды, в которые зашел их корабль, «не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — историческая бухта, согласно международным законам».

Напомним, в 2017 году «Джон Маккейн» получил пробоину после столкновения с нефтяным танкером недалеко от Сингапура. В этом обвинили русских хакеров, которые якобы устроили кибератаку на эсминец.

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