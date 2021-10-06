6 октября
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Политика

НАТО вышлет восемь российских дипломатов в ответ на подозрения во враждебной деятельности

Североатлантический альянс принял решение выслать восемь российских дипломатов, сообщает РИА «Новости».

НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

О решении Североатлантического альянса сократить российскую миссию до десяти человек сообщила в Twitter редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс.

«НАТО решила наполовину уменьшить миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность, в том числе убийства и шпионаж», — написала она.

По словам Хейнс, речь идет о дипломатах, которых считают необъявленными сотрудниками разведки.


Помимо высылки восьми дипломатов еще две должности сократят.

В итоге российская миссия в НАТО потеряет ровно половину — останутся 10 человек вместо 20.

Ранее в США назвали «убийцу из России», способного наделать проблем для НАТО.

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