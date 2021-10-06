НАТО вышлет восемь российских дипломатов в ответ на подозрения во враждебной деятельности

О решении Североатлантического альянса сократить российскую миссию до десяти человек сообщила в Twitter редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс.

«НАТО решила наполовину уменьшить миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность, в том числе убийства и шпионаж», — написала она.

По словам Хейнс, речь идет о дипломатах, которых считают необъявленными сотрудниками разведки.

BREAKING: Sky News has learnt that NATO leaders have agreed to remove eight Russian diplomats from Brussels and abolish the posts of two others



Our security and defence editor @haynesdeborah has the latest



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Помимо высылки восьми дипломатов еще две должности сократят.

В итоге российская миссия в НАТО потеряет ровно половину — останутся 10 человек вместо 20.

Ранее в США назвали «убийцу из России», способного наделать проблем для НАТО.