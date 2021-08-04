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Жизнь

В США назвали «убийцу из России», способного наделать проблем для НАТО

Американские эксперты назвали танк Т-14 «Армата» самой амбициозной новинкой российской военной промышленности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest.

НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

Специалисты назвали «убийцей» новый российский танк, серийные поставки которого запланировали на 2022 год.

«Т-14 обладает лучшими характеристиками в своем классе и, кажется, способен противостоять любому танку НАТО», — отмечает издание.

Единственным недостатком Т-14 назвали его стоимость. В статье отметили, что производство танка «обходится явно недешево».

Кстати, ранее российские ученые предложили танки «обматывать проволокой», чтобы удешевить стоимость.

Танк Т-14 &quot;Армата&quot;.
Танк Т-14 «Армата».
rusvesna. su

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения фортификационных сооружений и живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

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