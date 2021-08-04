В США назвали «убийцу из России», способного наделать проблем для НАТО

Специалисты назвали «убийцей» новый российский танк, серийные поставки которого запланировали на 2022 год.
«Т-14 обладает лучшими характеристиками в своем классе и, кажется, способен противостоять любому танку НАТО», — отмечает издание.
Единственным недостатком Т-14 назвали его стоимость. В статье отметили, что производство танка «обходится явно недешево».
Кстати, ранее российские ученые предложили танки «обматывать проволокой», чтобы удешевить стоимость.
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения фортификационных сооружений и живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.