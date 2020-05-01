Навальный и Захарова сойдутся в словесной рукопашной

Как пишет РБК, инициатором «стычки» стала именно Мария Захарова, которая на своей страничке в Facebook призвала Навального поговорить не в судах при адвокатах, а с глазу на глаз.
«А онлайн? Ведь струсит», — написала Захарова вечером 30 апреля.
Алексей Навальный не струсил и ответил согласием также в Facebook.
«В обычной ситуации я бы вас проигнорировал — вы просто информационная обслуга. Однако ваши заявления в интервью Зыгарю были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично», — сообщил он.
В итоге стороны решили провести онлайн-дебаты 1 мая в 17:00 (по московскому времени) на канале «Навальный LIVE», а модератором избрали журналиста Алексея Пивоварова.
Напомним: Захарова дала интервью Михаилу Зыгарю 28 апреля. Навального возмутили ее слова, что некоторые из граждан, которые были эвакуированы экстренными рейсами в Россию, оказались за рубежом «из-за своего эгоизма и безответственности».